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Basketbol takımı yola çıktı

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Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, 22-24 Şubat 2022 tarihleri arasında Çanakkale’de yapılacak olan U16 Türkiye Şampiyonası 1. Grup eleme müsabakalarına katılmak amacıyla yola çıktı.

Basketbol takımı yola çıktı
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Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, 22-24 Şubat 2022 tarihleri arasında Çanakkale’de yapılacak olan U16 Türkiye Şampiyonası 1. Grup eleme müsabakalarına katılmak amacıyla yola çıktı.

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Yola çıkmadan önce Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret eden basketbol takımı oyuncuları, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüştü. Takım Antrenörü Süha Yılmaz, Başkan Bakkalcıoğlu’na takımın durumu hakkında bilgi vererek turnuva konusunda bilgilendirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, takıma şampiyonada başarılar dileyerek “Şampiyonada ilçemizi başarı ile temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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