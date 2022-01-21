Bayırköy’de "Yöresel Oyunlar" kursu açılıyor

Bilecik’in merkeze bağlı Bayırköy Beldesi’nde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Bayırköy Belediyesi işbirliğinde "Yöresel Oyunlar" kursu açılıyor.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Beldesi’nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce devam eden Sağlıklı Yaşam ve Biçki Dikiş kurslarına ilave olarak, yöresel oyunlar kursu da açılacağını bildirdi. Kursa katılmak isteyenlerin belediyeye müracaat etmelerinin yeterli olacağını belirten Başkan Yaman, "Belediyemize gelerek bizleri ziyaret eden Bilecik Halk Eğitim Müdürümüz Seyfettin Yıldız ile beldemizde devam eden Sağlıklı Yaşam ve Biçki Dikiş kurslarına ilaveten okul öğrencilerimiz ve yetişkin kardeşlerimiz için yöresel oyunları öğrenecekleri kursu da açma kararını aldık. Bu kursların beldemizde açılmasına destek veren başta Seyfettin beye, halk eğitim hocalarımıza ve Bayırköy Okul Müdürümüz Şentürk Gürbulak’a teşekkürlerimi sunuyorum. Yöresel oyunlar kursumuza katılacak yetişkin kardeşlerimizin belediyemize gelerek form doldurmaları yeterli olacaktır. Okul öğrencilerimize kursla ilgili bilgi ise okulumuzdan verilecektir" dedi.