banner4556

Bayırköyspor 3’üncü lig hedefine adım adım koşuyor

banner4336

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3’üncü grup 7’nci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyirci önünde 3 puanı 2 golle ulaştı. Bayırköyspor bu galibiyetle ligde 3’üncü sıraya yükseldi.

Bayırköyspor 3’üncü lig hedefine adım adım koşuyor
banner3909

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3’üncü grup 7’nci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyirci önünde 3 puanı 2 golle ulaştı. Bayırköyspor bu galibiyetle ligde 3’üncü sıraya yükseldi.

Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı’nda oynan BAL grup 7’nci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyirci önünde Eskişehir Sağlıkspor’u 2-0 yenerek, puanını 13’e çıkardı. Maça iyi başlayan Bayırköyspor maçın 19’uncu dakikasında Cüneyt Balçık’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bayırköyspor, maçın 75’inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına Cüneyt Balçık bu atışı gole çeviremedi. Maçın 90+2’inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında penaltıyı değerlendiremeyen Cüneyt Balçık hem kendisinin hem de takımın 2’inci golüne imza attı. Bu golden sonra maç sona ererken, Bayırköyspor maçı 2-0 kazandı. Alınan 3 puanla Bayırköyspor puanını 13’e çıkarırken, 10 takımlı ligde 3’üncü sıraya yükseldi.

banner4575

Ligdeki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor ise, Yunusemrespor’a deplasmanda 2-0 kaybederek, 13 puanla 4’üncü sıraya geriledi. Ligde 17 puanla Anadolu Üniversitesi liderliğini sürdürürken, TKİ Tavşanlıspor ise 14 puanla 2’inci sırada yer aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da ekonomi zirvesi
İstanbul’da ekonomi zirvesi
  1. EKONOMİ

banner4558

banner3841

banner4391

banner4321