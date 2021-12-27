Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3’üncü grup 9’uncu hafta müsabakasında Bayırköyspor, Kütahya deplasmanından 3 puanla döndü.

Kütahya TOKİ Spor Kompleksi’nde oynanan Kütahya Yeşilayspor-Bayırköyspor mücadelesi deplasman ekip 2-0 kazandı. Maça deplasmana giden taraftar desteğinin alarak başlayan Bayırköyspor maçın ilk yarısında bulduğu ataklardan sonuç alamadı. İlk yarı 0-0’lık skorla soyunma odasına giden Bayırköyspor maçın 65’inci dakikasında Burak Kaptan golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Kütahya Yeşilayspor beraberliği yakalamak için ataklar yaparken, bu girişimler sonuçsuz kaldı. Maçın 87’inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Eray Akdemir durumu 2-0’a getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın skoru oldu. 2021-2022 futbol sezonun ilk yarısın son maçında Bayırköyspor alfığı galibiyetle puanını 16’a çıkararak, 10 takımlı ligde 4’ünü sırada yer aldı.

Öte yandan grubun diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi saha ve seyirci önünde Gerede 1970 FK.’yı 2-0 yendi. Bu galibiyet sonrası puanını 16 çıkaran Vitraspor, averajla 5’inci sırada ligin ilk yarısını bitirdi.