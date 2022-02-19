banner4556

Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

banner4664

Bayırköyspor yarın oynayacağı Bozüyük Vitraspor maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı
banner4581

Bayırköyspor yarın oynayacağı Bozüyük Vitraspor maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

banner4336

Bölgesel Amatör Lig 3’üncü grup 12’inci haftasında Bilecik’in iki takımı Vitraspor- Bayırköyspor yarın 13:00’da Bozüyük 1 Nolu İlçe Stadında karşı karşıya gelecek. Ligde 19’ar puanla 4 ve 5’inci sıraları paylaşan bu iki takımın zorlu mücadelesi öncesi Bayırköyspor son hazırlıklarını tamamladı. İdmanda oyuncuların neşesi gözlerden kaçmadan, bu önemli mücadelede parola 3 puan olarak belirlendi.

Öte yandan ligde Bilecik temsilcisi iki tamından biri lig sonunda sıralama gözetmeden puanı daha düşük olan Bilecik 1. Amatör Lig’e düşecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘İşe gideceğim’ diye evden çıktı, 5 gündür...
‘İşe gideceğim’ diye evden çıktı, 5 gündür...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666