Belediye başkanı kolları sıvadı, çömlek tezgahına geçti

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri ilçesine ziyaretinde, çeşitli gezilerin yanı sıra tezgahta oturarak çömlek yaptı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret etti. Belediye başkanları çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunurken, ilçelerinde oluşturulan projeler hakkında görüştü. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, “Belediye başkanımız Zekiye Tekin hanımefendiyi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında istişarede bulunduk, başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise “Pazaryeri ve Gölpazarı ilçemiz için oluşturulan projelerimiz için istişarelerde bulunduk. Değerli başkanımıza ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Suer, Kınık köyünü de ziyaret ederek atölyelerinde çömlek ustalarından çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çömlek çarkının başına geçen Suer, bir de çömlek yaptı.