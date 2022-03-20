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Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Serhat Bozkurt’u konuk etti

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Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt’u makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Serhat Bozkurt’u konuk etti
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Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt’u makamında ağırladı.

PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT Bilecik İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Bozkurt, kurumun çalışmaları hakkında Başkan Yaman’a bilgi verdi.

Başmüdür Bozkurt’a ve İşletme Müdürü Çivik’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yaman, “Köklü bir geçmişe sahip olan PTT teşkilatının gelişen teknolojiye bağlı olarak kendisini sürekli yenilemesiyle birlikte hizmet kalitesi her geçen gün artıyor. Bu hizmetleri Bilecik’e kazandıran PTT Başmüdürümüz Serhat Bozkurt’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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