Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye personeline ’Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmeni Mustafa Karaca tarafından belediye personeline ’Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Pazaryeri Belediyesi personeline Karaca tarafından afetler öncesinde alınabilecek önlemler, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususlar ve hazırlıklar hakkında bilgi verildi. Katılımcılara eğitim sonunda sertifika verildi.