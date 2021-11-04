Belediyenin spor salonlarına başvurular başladı

Bozüyük Belediyesi’ne ait Yeni Mahalle Konağı ile Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde hizmet veren spor salonlarındaki fitness ve pilates çalışmalarına katılmak isteyen hanımlar için başvurular başladı.

Belediyenin spor salonlarına başvurular başladı
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Bozüyük Belediyesi’ne ait Yeni Mahalle Konağı ile Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde hizmet veren spor salonlarındaki fitness ve pilates çalışmalarına katılmak isteyen hanımlar için başvurular başladı.

Pandemi nedeni ile faaliyetlerine ara verilen spor salonları bayanlara hizmet vermeye başlayacak. Öncelikle Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı temizlik çalışmaları ile hijyen bir hale getirilerek hazırlanan spor salonları pandemi kurallarına uygun olarak hizmet verecek. Başvuruların Covid 19 tedbirleri kapsamında kontenjanla sınırlı olduğu spor etkinlikleri başvurularında aşı kartı da istenirken, başvurular Yeni Mahalle Konağı Spor Salonu ile Uğur Mumcu Kültür Merkezi Spor Salonu’nda alınacak.

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