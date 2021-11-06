Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Çolak’tan Pazaryeri ziyareti

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ziyarette bulundu.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Çolak’tan Pazaryeri ziyareti
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Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ziyarette bulundu.

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığından Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Vedat Çolak Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Tekin “Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İlçemizi ziyareti ile bizleri onurlandırdı. Nazik ziyaretleri dolayısı ile Komutan Tuğgeneral Vedat Çolak’a teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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