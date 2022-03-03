banner4556

Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu görevi devraldı

banner4664

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, 1 haftadır görevi yürüten Meclis Başkan Vekili de olan Mustafa Sadık Kaya’dan görevi devraldı.

Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu görevi devraldı
banner4584
banner4336

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, 1 haftadır görevi yürüten Meclis Başkan Vekili de olan Mustafa Sadık Kaya’dan görevi devraldı.

İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine vekaleten bakacak isim, bugün belediye meclisinde yapılan seçimlerde CHP’li meclis üyesi ve Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu oldu. Tüfekçioğlu görevi Belediye başkan vekilliğini geçici olarak sürdüren Mustafa Sadık Kaya’dan devraldı. Tüfekçioğlu ve Kaya birbirlerine çiçek takdim ederken, devir teslim töreninde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve partililer yer aldı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666