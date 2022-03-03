Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu görevi devraldı

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, 1 haftadır görevi yürüten Meclis Başkan Vekili de olan Mustafa Sadık Kaya’dan görevi devraldı.

İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine vekaleten bakacak isim, bugün belediye meclisinde yapılan seçimlerde CHP’li meclis üyesi ve Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu oldu. Tüfekçioğlu görevi Belediye başkan vekilliğini geçici olarak sürdüren Mustafa Sadık Kaya’dan devraldı. Tüfekçioğlu ve Kaya birbirlerine çiçek takdim ederken, devir teslim töreninde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve partililer yer aldı.