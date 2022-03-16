Bilecik Belediyesi iştiraki olan Kayı A.Ş.’de köklü değişiklik

Bilecik Belediyesi iştiraki olan Kayı A.Ş.’de köklü değişlikleri gidilirken, yüksek olan maaşlarda da indirime gidileceği öğrenildi.

Bilecik Belediyesi’nde yaşanan rüşvet olayının ardından Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı suçüstü yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ardından Başkan Semih Şahin’in İçişleri Bakanlığı’nca soruşturmanın selameti açısından 2 aylığına geçici görevden uzaklaştırılması sonra Belediye Meclisi’nde Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu seçilmişti. Tüfekçioğlu, Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Selçuk Erdağı’nın sonra geçici olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algan’ın yerine diğer bir Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Elmas’ı atadı.

Genel Müdürlük görevini yürüten Atakan Gül ve yönetim kurulu üyeliğine ise Rafet Özbek’da görevden alındığı öğrenildi. Rafet Özbek yerine Jeoloji Mühendisi Erdoğan Sayın atanırken, Atakan Gül’ün yerine bir atama yapılmadı.