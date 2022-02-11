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Bilecik Belediyesi kenti bahara hazırlıyor

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Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen mevsimlik bakım ve budama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bilecik Belediyesi kenti bahara hazırlıyor
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Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen mevsimlik bakım ve budama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Ekipler, kent genelindeki caddeler, sokaklar, park ve bahçeler ile yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Yol kenarlarında yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyebilecek kuruyan ve kırılan ağaç dallarının bakımı büyük bir hassasiyetle yapılıyor. Böylece bakımı yapılan ağaçların daha sağlıklı büyümeleri sağlanıyor. Budama işlemleri, ağaçların düzenli ve sağlıklı gelişimini sağlamak, rüzgâr ve fırtınalı havalarda tehlikeyi en aza indirmek, ağaçlara istenilen formu vermek, çiçeklenme miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

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