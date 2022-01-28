Bilecik Belediyesi’nde yaşanan rüşvet olayı sonrası müfettiş geldi

Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet olayının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş kente gelerek çalışmalarına başladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suç üstü yakalanmıştı. Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Yaşanan bu olay sonrası konuyla ilgili incelemeler yapması için İçişleri Bakanlığı tarafından bir müfettiş görevlendirildi. Kente gelen müfettişin çalışmalarına başladığı, 2019 yılından bu yana emlak ve satış dosyalarının yanı sıra bina ruhsatlarına ilişkin belgeleri istendiği öğrenildi.