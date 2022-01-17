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Bilecik Belediyesi’nden don uyarısı

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Bilecik Belediyesi sayaçları ve tesisatları donmaya karşı uyarıda bulunarak, "Şehrimizde etkili olan soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir" denildi.

Bilecik Belediyesi’nden don uyarısı
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Bilecik Belediyesi sayaçları ve tesisatları donmaya karşı uyarıda bulunarak, "Şehrimizde etkili olan soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir" denildi.

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Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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