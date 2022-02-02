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Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor

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Bilecik Belediyesi geniş araç filosu ve uzman ekipleriyle il genelinde çeşitli alanlarda çalışmalarına devam ederken, araç filosunu da genişletmeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor
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Bilecik Belediyesi geniş araç filosu ve uzman ekipleriyle il genelinde çeşitli alanlarda çalışmalarına devam ederken, araç filosunu da genişletmeye devam ediyor.

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Bilecik Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne halka daha iyi hizmet verebilmek adına Devlet Malzeme Ofisi’nden 2 adet açık kasa sıfır kilometre kamyon kazandırıldı. Araçlar belediye bahçesinde temlim alınırken, Belediye Başkanı Semih Şahin’de incelemelerde bulundu. İlgili müdürle araçları inceleyen Başkan Şahin, "Şehrimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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