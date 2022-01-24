Bilecik, bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik, vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 8-14 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik’te 769.3 olarak kayıtlara geçti. Sayılar geçtiğimiz hafta 551,40, 25-31 Aralık tarihleri arasında 356,17, 18-24 Aralık tarihleri arasında ise 286,67 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“8-14 Ocak arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.”