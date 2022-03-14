Bilecik derbisinin kazananı Bilecikspor oldu

Bilecikspor-Bilecik Gençlerbirliği Spor derbisinin kazananı ev sahibi takım oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 16’nci hafta müsabakasında kenttin iki takımı Bilecikspor ile Bilecik Gençlerbirliği Spor karşı karşıya geldi. Maçı lider Bilecikspor 5-0 kazanırken, Bilecik Gençlerbirliği Spor düşme hattına girdi. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 22’inci dakikasında Bilecik Gençlerbirliği Sporlu bir oyuncunun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 37’inci dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında ev sahibi ekip penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Ali Çukadar penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarı Bilecikspor’un1-0’lık üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 55’inci dakikasında penaltı atışı değerlendiremeyen Ali Çukadar golüyle 2-0 öne geçti. Maçın 66’ıncı dakikasında Yavuz Çukur durumu 3-0 yapan golü kaydetti. Maçın 74’üncü dakikasında Ahmet Tombak Bilecikspor’un 4’üncü golü kaydetti. Maçın 84’üncü dakikasında Salih Yıldız maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Bilecikspor 5-0’lık galibiyetle ligde puanını 46’a çıkartırken, liderliğini devam ettirdi. Bilecik Gençlerbirliği Spor ise 7 puanla 10 takımlı ligde 9’uncu sırada yer alarak, düşme hattına geriledi.