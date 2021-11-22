banner4556

Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı

banner4336

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı
banner3909
banner4558

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibara ren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda Bilecik, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zorlu Maçın Galibi Büyükşehir Oldu
Zorlu Maçın Galibi Büyükşehir Oldu
  1. BALIKESİR

banner4389

banner4321

banner3841