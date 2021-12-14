Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un tensipleriyle Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne Selda Öztürk atandı.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne atanan Selda Öztürk’ü İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Selda Öztürk’ de ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Bilecik’te hep birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Kendinden bahseden Selda Öztürk, "1975 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Ankara’da tamamladım. 1993 yılında eğitimine başladığım Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Arşiv Anabilim Dalından 1997 yılında mezun oldum. 2009 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına kütüphaneci olarak atandım. 2012 yılının Kasım ayına kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ferit Melen Merkez Kütüphanesinde görev yaptım. Daha sonra kurumlar arası geçiş ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Ayaş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde kütüphaneci olarak göreve başladım. Ayrıca bu kütüphanede iki yıl Kütüphane Müdür Vekilliği yaptım. 2014 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladım ve burada 7 yıl görev yaptım. 2021 yılında açılan Görevde Yükselme Sınavını kazanarak Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne Kütüphane Müdürü olarak atandım" dedi.