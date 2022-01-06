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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeli örnek bir davranış sergileyerek Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeli örnek bir davranış sergileyerek Kızılay’a kan bağışında bulundu.

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Türkiye’de ve tüm dünyada görülen korona virüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle kan ve kan ürünleri stoklarının düşmesi sebebiyle Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kan bağışında bulundu. Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal öncülüğünde 30 personel kan bağışı bulundu. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sandal, kan bağışının önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın bulundukları yerde Kızılay kan bağış noktalarına gidip bağışta bulunmalarını rica ediyoruz" dedi.

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