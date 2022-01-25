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Bilecik lojistiğin merkezi olacak

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük’e yapılacak "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Lojistik Merkezi" projesinin acele kamulaştırma kararıyla 2022 yatırım programına alındığını açıkladı.

Bilecik lojistiğin merkezi olacak
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük’e yapılacak "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Lojistik Merkezi" projesinin acele kamulaştırma kararıyla 2022 yatırım programına alındığını açıkladı.

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Yıldırım, yaptığı açıklamada “Uzun süredir ara verilen ve üzerinde yoğun şekilde çalıştığım Bozüyük ilçemize yapılacak TCDD Lojistik Merkezi Projemizi 2022 yatırım programına aldırdık. İlk aşamada 80 milyon TL ayrılan projeye 2022 yılında ihalesi yapılarak inşallah başlanacaktır. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Bilecik, Bozüyük ve tüm ilçelerimizin adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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