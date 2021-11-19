Bilecik Tiyatrosu’nun oyun hazırlıkları sürüyor

Bilecik Belediyesi desteği ve katkılarıyla kurulan Bilecik Tiyatrosunun oyun hazırlıkları sürüyor.

2021 yılında yazar, yönetmen Onur Algın öncülüğünde Bilecik Belediyesi desteği ve katkılarıyla atölye çalışmalarını sürdüren ekip, tamamlanan atölye sürecinin akabinde oyun hazırlıklarına başladı. Birbirinden farklı yaş ve meslek grubundan oyuncuların bulunduğu 15 kişilik ekip, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde haftanın çeşitli günleri oyun hazırlıkları yapıyor. 4 oyun için şuan için çalışmalara başlayan ekip, 2022’nin ilk ayında oynanacak ilk oyunun heyecanını yaşıyorlar.