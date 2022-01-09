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Bilecik Valisi Kızılkaya’ya konuklarını ağırladı

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya kurum, kuruluş, siyasi parti ve STK temsilcilerinden oluşan misafirlerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Valisi Kızılkaya’ya konuklarını ağırladı
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya kurum, kuruluş, siyasi parti ve STK temsilcilerinden oluşan misafirlerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından valiliklere ve il emniyet müdürlüklerine yapılan atama kararları geçtiğimiz ekim ayında Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valisi olarak atanırken, hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Murat Önal ve parti teşkilatı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Vali Kızılkaya’ya yeni görevinde başarılar dileyen Önal, devletinin yanında, milletinin emrinde olduklarını söyledi. Heyet Bilecik’in sorunları, gelişimi ve geleceği hakkında istişarelerde bulundu.

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