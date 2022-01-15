Bilecik’e 18 MESEM açıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın başkanlığını yaptığı Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) Bilgilendirme Toplantısı, Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Bilecik’e 18 MESEM açıldığı bilgisi verilirken anlaşmalı işletmelerin 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine bin 278 TL, 12’inci sınıf öğrencilerine ise 2 bin 126 TL ödeyeceği aktarıldı.

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan MESEM, İl Genel Meclisi Toplantısında değerlendirildi. MESEM hakkında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; program kapsamında öğrenciler, haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4-5 gün de işletmelerde pratik eğitim alacaklar. Lise eğitimine denk düşen ve 4 yıl süren eğitimin ardından öğrenciler, kalfalık-ustalık belgesi ve lise diploması elde edecekler.

Bilecik’te 18 Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Yapılan düzenlemeler ile tüm meslek liseleri bünyesinde mesleki eğitim merkezleri (MESEM) açıldı. Buna göre Bilecik’te 2’si bağımsız ve 16’sı meslek lisesi bünyesinde olmak üzere toplamda 18 Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine bin 278 TL, 12’inci sınıf öğrencilerine bin 126 TL ücret ödenecek

MESEM programında anlaşmalı işletmeler, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’undan az olmayacak şekilde 2022 yılı için bin 278 TL ve 12’inci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50’sinden az olmayacak şekilde 2022 yılı için 2 bin 126 TL ücret ödeyecekler. Mesleki eğitim programına kayıtlı 9, 10, 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerine ödenecek ücretin tamamı devlet katkısı olarak işletmeye geri ödenecek. Buna ilaveten eğitim süresince öğrencilerin iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortasını kapsayan SGK primleri, devlet tarafından karşılanacak. Mesleki eğitim merkezlerinden başarılı olarak mezun olan öğrenciler, meslek lisesi diploması ve kalfalık-ustalık belgesi almalarının yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinde mesleki yeterlilik belgesi niteliği arz eden ‘EuroPass’ sertifikası da almaya hak kazanacaklar.

“Meslek lisesi meselesini bir memleket meselesi olarak görmemiz gerekmektedir”

Mesleki eğitimin cazibesini arttırmak için atılan adımları değerlendiren Vali Dr. Kemal Kızılkaya “Her şeyden önce meslek lisesi meselesini bir memleket meselesi olarak görmemiz gerekmektedir. Kalfa ve usta yetiştiren mesleki eğitim merkezlerimiz, günümüzde, medeniyetimizin önemli yapı taşlarından olan ahilik kültürünün mirasını temsil etmektedir. Bu güzel mirasın güncelliğini korumak ve zenginleştirmek hepimizin görevidir.

Buradan özellikle çocukları lise çağına gelmiş ve çocuklarının mesleki becerilerini geliştirmek isteyen velilerimize seslenmek istiyorum. Her bir meslek, altın bilezik gibidir. Dolayısıyla mesleki eğitimin sağladığı imkanları değerlendirmelerini öneriyorum. Velilerimiz, akıllarına takılan sorularla ilgili okul idarecilerimizden bilgi alabilirler. Bu vesileyle mesleki eğitimde atılan yeni adımların, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.