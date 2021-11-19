Bilecik’in alt yapısı güçleniyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, alt yapıya önem verdiklerini belirterek, "Amacımız altyapısı güçlü bir kenti inşa etmektir" dedi.

Belediye birim müdürleri ile çalışmaların son durumunu kontrol eden Başkan Şahin, Bilecik’in her köşesinde birçok faaliyetin devam ettiğini söyledi. Gerçekleştirilen çalışmaların planlandığı şekilde aksaklık olmadan devam ettiğini kaydeden Başkan Şahin, vatandaşların sabırlı olmaları ricasında bulunarak, "Bütün Bilecik’in altyapısını tekrar yapıyoruz. Bilecik’in önce bağırsaklarını temizleyip, tüm altyapıyı tamamlayacağız. Burada görmüş olduğunuz çalışma yağmur suyu hattı çalışması. Daha önce yarım yamalak yapılmış hatlar yerine binlik büzler ile bütün Bilecik’in yağmur suyu hatlarını bitirmiş olacağız. Aynı zamanda kanalizasyon hatlarına da başlandı. Bu üzün bir süreç. Vatandaşlarımızdan bu süreçte bizlere sabır göstererek, destek vermelerini istiyoruz. Amacımız, altyapısı olmayan bir şehri, altyapısı yenilenmiş bir kent haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin açıklamasında Bilecik Belediyesi’nin şu an itibariyle 10’u aşkın noktada birbirinden farklı çalışmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.