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Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre aralık ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre aralık ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

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TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2021 aralık ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 46,2 artarak 12 milyon 164 bin dolar, ithalat yüzde 125 artarak 2021 aralık ayında 11 milyon 27 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise, aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 24,9, ithalat yüzde 30 arttı.

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