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Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre kasım ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre kasım ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

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TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2021 kasım ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 24,1 artarak 11 milyon 999 bin dolar, ithalat yüzde 118 artarak 2021 kasım ayında 9 milyon 519 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 33,7 ithalat yüzde 27,3 arttı.

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