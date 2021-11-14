Bilecikliler İstanbul’da bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları, İstanbul’da düzenlenen Bilecikliler Kültür ve Tanıtım Büyük Buluşmasında Bileciklilerle bir araya geldi.

İstanbul Bilecikliler Derneği tarafından İstanbul Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kartal Belediyesi Kültür ve Nikah Salonunda düzenlenen ’Bilecikliler Buluşması’ yoğun ilgi gördü. Etkinliğe CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Vedat Kazıcı, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanı Faruk Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Bilecikli katıldı.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Vedat Kazıcı, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu İstanbul Bilecikliler Derneği tarafından düzenlenen programa belediye başkanı adına katılarak Bilecikli hemşehrileri ve Bilecik sevdalıları ile bir araya geldi. Bilecik’in tüm renklerinin, değerlerinin, kültürlerinin, ezgilerinin, folklorik sanatlarının ve yöresel lezzetlerinin bir arada olduğu etkinlikte Bilecikliler birbirleri ile görüşerek hasret giderdi. Etkinlikte konuşan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, “Bilecik kültürünün doyasıya yaşandığı bu geceyi düzenleyen başta İstanbul Bilecikliler Derneği Başkanı Faruk Şahin olmak üzere yönetim kurulunu tebrik ediyor, emeği geçen herkese ve etkinliği katılımlarıyla onurlandıran Bilecikli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.