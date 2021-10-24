Bilecikspor ligde 2’de 2 yaptı

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2021-2022 futbol sezonunun ikinci haftasında B grubu temsilcisi Bilecikspor farklı kazandı. Bilecikspor ligde 2’de 2 yaparak şampiyonluğun en büyük adayı olduğu gösterdi.

Bilecik 1. Amatör Lig ikinci haftasında B grubu oynanan 5 müsabakada 20 gol atılırken, Bilecikspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor ligde 2’de 2 yaptı. Aynı averaja sahip iki takımdan Bilecikspor kendi saha ve seyirci önünde Osmaneli Gençlerbirliği Spor’u farklı yendi. İstasyon Sentetik Sahasında oynana müsabakanın 45’inci dakikasında Nebi Aktürk Bilecikspor’u 1-0 öne geçirirken bu gol ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, 46 ve 61’inci dakikalarda Nebi Aktürk’ün golleriyle durumu 3-0’a getirdi. Maçın 63’üncü dakikasında Bilecikspor bulduğu penaltıyı Mehmet Yiğit ile değerlendiremedi. Maçın 71’inci dakikasında kazanan bir frikik sonrası topun başına geçen Mehmet Yiğit topu filelere göndererek, durumu 4-0’a getirdi. Maçın 75 ve 78’inci dakikasında Vural Nas’ın golleriyle durum 6-0’a geldi. Bilecikspor müsabakayı 6-0 kazanırken, ligde ikide iki yaparak 6 puana yükseldi.

"Bu yıl yönetimimiz bizlere tam destek vererek, bu takımı BAL’a çıkartmak istiyor"

Maç sonunda iyi bir kadro olduklarını anlatan Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, “Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da farklı kazandık. Yaptığımız transferler iyi bir takım olduk. Futbolcularımız uyum sürecini iyi geçirdiler. Birbirlerine iyi adapte oldular. İyi oyun karşısında 2 haftada 3 puanı hanemize yazdırdık. Bu yıl yönetimimiz bizlere tam destek vererek, bu takımı BAL’a çıkartmak istiyor. Bizler teknik heyet ve futbolcular olarak Bilecikspor taraftarının özlemle beklediği BAL’a çıkarak bu hasrete son vermek istiyoruz” dedi.

Öte yandan B grubundan diğer müsabakalar 1308 Osmaneli Belediyespor deplasmanda Bilecik Gençlerbirliği Spor’u 7-0, ligin flaş takımı Dodurgaspor, İçköyspor’u 2-0, Kürespor, Çaltıspor’u 1-0, Karaköyspor, Akpınarspor 4-0 yendi.