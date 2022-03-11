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Bilecikspor zor da olsa kazandı

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Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 14’üncü hafta mücadelesinden Bilecikspor, zor da olsa kazandı.

Bilecikspor zor da olsa kazandı
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Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 14’üncü hafta mücadelesinden Bilecikspor, zor da olsa kazandı.

Bozüyük Sentetik Saha’da oynanan Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 15’inci hafta mücadelesinden Bilecikspor deplasmanda Dodurgaspor’u 2-1 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 32’inci dakikasında penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Yavuz Çukur’un vuruşu ile durum 1-0’a geldi. Bu golden sonra Bilecikspor atakları sonuçsuz kalırken, ilk yarı 1-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın 51’inci dakikasında gelişen bir Dodurgaspor atağında durum 1-1’e geldi. Maçın 72’inci dakikasında Volkan Tümok Bilecikspor’un 2’inci golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, Bilecikspor maçı zor da olsa 2-1 kazandı. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 43’e çıkarırken, Dodurgaspor 25 puanda kaldı.

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