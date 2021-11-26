Bilecikspor’un yeni başkanı belli oldu

Bilecikspor’un yeni başkanı Ali Muyşin oldu.

27 Temmuz 2019 gününden bu yanan Bilecikspor Başkanlığı görevi yürüten Aydın Avcı, işlerinin yoğunluğu mazeret göstererek görevinden istifa etmişti. İstifa ardından dün gece toplanan yönetim kurulu üyeleri Bilecikspor Başkan Yardımcısı Ali Muyşin’i oy birliği başkanlığa seçti. Konu hakkında Bilecikspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Aydın Avcı’nın istifası kararı sonrası yönetim kurulu olağanüstü gündemle toplanmıştır. Gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Başkan Yardımcımız Ali Muyşin oy birliği ile Bilecikspor Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. Görevinden ayrılan Aydın Avcı’ya bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Bilecikspor Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ali Muyşin’e görevinde başarılar diliyoruz" denildi.