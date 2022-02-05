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Bilecik’te 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı

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Bilecik Karadenizliler Derneğince bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Hamsi Festivali’nde 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı.

Bilecik’te 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı
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Bilecik Karadenizliler Derneğince bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Hamsi Festivali’nde 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı.

Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından 1. Hamsi Festivali kapsamında eski otogar üstü etkinlik alanında kurulan yöresel ürünler panayırı gündür vatandaşlara hizmet veriyor.Yarın sona erecek festival kapsamında bugün katılımcılara 1 buçuk ton ekmek arası hamsi ikram edildi. Uzun kuyrukların oluştuğu ikramı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’da yaptı.

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Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçi de ikram edilen hamsilerin Sinop’tan getirildiğini aktararak, bugün ve yarın konserlerle festivalin devam edeceğini söyledi.

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