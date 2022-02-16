Bilecik’te 500 kişiye istihdam sağlayacak yatırım

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri’nde organik mineralli gübre üretim fabrikası kuran iş adamı İnan Kıraç ile görüşme gerçekleştirdi. İnan Kıraç, “Farklı alternatiflerinin olmasına rağmen özellikle Bilecik’te üretim yapmak istiyoruz” diyerek, bir yıl içerisinde 500 kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, iş adamı İnan Kıraç, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve beraberindekilerle birlikte Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde yeniden üretime geçen gübre fabrikasında incelemelerde bulundu. İnan Kıraç ile görüşen Vali Kızılkaya fabrikanın faaliyetleri ve çalışma alanları hakkında yetkilerden bilgi aldı. Bilecik’te elektrik üretim tesisi, soğuk hava deposu ve organik mineralli gübre üretim tesisleri olduğunu belirten iş adamı İnan Kıraç, “200 milyon dolar yatırımla yeniden faaliyete aldığımız gübre fabrikamız Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın ise ikinci büyük organik mineralli gübre üretim tesisidir” ifadelerini kullandı.

“Bir yıl içerisinde 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz”

Diğer yandan mevcutta 121 çalışanlarının olduğunu belirten Kıraç, “Yakın zamanda 180 kişiyi daha bünyemize katacağız. Bir yıl içerisinde 500 kişiyi istihdam etmeyi ve yılda 175 bin ton organik gübre üretmeyi hedefliyoruz. Farklı alternatiflerinin olmasına rağmen özellikle Bilecik’te üretim yapmak istiyoruz” dedi.

Vali Kızılkaya ise Pazaryeri’ne yapmış oldukları yatırım ve oluşturacakları ilave istihdam için kendilerine teşekkür ederek başarılar diledi. Daha sonra Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve İnan Kıraç beraberindekilerle birlikte fabrikayı gezerek üretim süreçlerini izledi.