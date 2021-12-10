Bilecik’te 52 ülkeden bin 250’den fazla misafir öğrenciye eğitim veriliyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Şükrü Beydemir gerçekleştirilen ‘Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı’nda, 52 ülkeden bin 250’den fazla misafir öğrenciye eğitim vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Geçtiğimiz eğitim dönemine nazaran yüzde 100 oranından daha fazla bir artış sağladık” ifadelerini kullandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, yabancılarla ev sahibi toplum arasındaki bağı güçlendirmek ve yabancı öğrencileri bilgilendirmek amacıyla ‘Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya akademisyenler ve birçok yabancı uyruklu misafir öğrenci katıldı.

“Geçtiğimiz eğitim dönemine nazaran yüzde 100 oranından daha fazla bir artış sağladık”

Gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “52 ülkeden bin 250’den fazla misafir öğrenciye eğitim vermenin mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Yabancı uyruklu misafir öğrencilerimiz üniversitemizde; yalnızca üniversite eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere bulunmuyorlar. Burada öğrendikleri bilgileriyle, edindikleri tecrübeleriyle ve biriktirdikleri güzel anılarıyla ülkelerine döndükleri zaman ülkemizin birer fahri elçisi olmaktadırlar. Bu bakımdan geçtiğimiz eğitim dönemine nazaran yüzde 100 oranından daha fazla bir artış sağladık. Önümüzdeki süreçte bu artışın devam edeceğini; gerek öğrenci kabul ettiğimiz ülke sayısında gerekse misafir öğrenci sayımızda çok daha yüksek oranlara ulaşacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Beydemir, ülkenin coğrafi konumu, tarihsel geçmişi ve modern dünyadaki statüsü dikkate alındığında uluslararası alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmaların öneminin daha net anlaşılacağını dile getirdi.

Öte yandan üniversitede eğitimlerine devam eden yabancı uyruklu misafir öğrencilere bir sunum yapan Göç İdaresi İl Müdürü Hüseyin San, Göç İdaresi Başkanlığınca yabancılara yönelik yapılan çalışmalar ve uygulanan politikalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.