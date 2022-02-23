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Bilecik’te 558 dairelik site içi çöplüğe döndü

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Bilecik’te içerisinde çoğu boş 558 daire ve 17 işyerinin yer bulunduğu sitede oluşan çöp yığınları yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

Bilecik’te 558 dairelik site içi çöplüğe döndü
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Bilecik’te içerisinde çoğu boş 558 daire ve 17 işyerinin yer bulunduğu sitede oluşan çöp yığınları yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli sokakta yaklaşık 26 bin metrekarelik bir alan üzerinde 558 daire ve 17 işyerinin yer bulunduğu Cemre Yaşam Evlerinde oturanlar çöpleri hatta inşaat pisliklerini kapısının önüne atması nedeniyle site içini adete çöplüğe çevirdi. Bu görüntüyü gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bu çöpleri atanların tespit edilerek ceza yazılması istediler.

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