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Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ bilgilendirmeleri devam ediyor

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Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ bilgilendirmeleri devam ediyor
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Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Afet Eğitim" projesi kapsamında Türkiye genelinde ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatıldı. Bu kapsamda Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Dr. Öğretim Üyesi Burak Görgün Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’i makamında ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, ikiliye deprem çantası hediye etti.

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