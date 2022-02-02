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Bilecik’te AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

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Bilecik’te AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir dizi gündem maddesi görüşüldü.

Bilecik’te AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
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Bilecik’te AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir dizi gündem maddesi görüşüldü.

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Toplantı İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında gerçekleştirilen toplantıya Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti İl teşkilatı tam kadro katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "AK Parti, kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisidir. Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi partimiz şahısların değil milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz “ dedi

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