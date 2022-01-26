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Bilecik’te araç sayısı 73 bin 133’e ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 133’e ulaştı.

Bilecik’te araç sayısı 73 bin 133’e ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 133’e ulaştı.

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TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 109 adet artarak, 73 bin 133’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 289 adeti otomobil, 12 bin 533 adeti kamyonet, 11 bin 486 adeti traktör, 8 bin 323’ü motosiklet, 3 bin 208 adeti kamyon, bin 89 adeti minibüs, 888 adeti otobüs, 317 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 25 milyon 249 bin 119’a ulaştı.

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