Bilecik’te araç sayısı 73 bin 330’a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 330’a ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 102 adet artarak, 73 bin 330’a ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 325 adeti otomobil, 12 bin 595 adeti kamyonet, 11 bin 515 adeti traktör, 8 bin 370’i motosiklet, 3 bin 225 adeti kamyon, bin 83 adeti minibüs, 897 adeti otobüs, 320 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84’e ulaştı.