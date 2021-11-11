Bilecik’te asılsız yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Bilecik’te bir kız yurdunun çatısı yandığı yönünde ihbar alan ekipler alarma geçti.

Bilecik’te asılsız yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi
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Bilecik’te bir kız yurdunun çatısı yandığı yönünde ihbar alan ekipler alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun çatısının yandığına dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine kız öğrenci yurduna olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Belirtilen kız öğrenci yurdun ve çevresinde herhangi bir yangının olmadığı ve ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Ekipler, araştırma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

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