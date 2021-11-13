Bilecik’te balık satışı yapan yerlere denetim

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kentte balık satışı yapan işyerlerii denetlediklerini söyleyerek, "Yasal limit altı balık satışının yapılmadığını tespit edildi" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Bilecikte balık satışı yapan yerlere denetimler sıklıkla sürdürülüyor. En son yapılan denetimlere göre açıklamada bulunan İl Müdürü Yoldaş, “İl Müdürlüğümüz personelince gerçekleştirilen denetimlerde 1380 sayılı ‘Su Ürünleri Kanunu’ kapsamında çıkarılan su ürünleri yönetmeliği ve 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ çerçevesinde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca yapılan denetimde balık satışı yapılan işletmelere su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yoldaş denetimlerin devam edeceğini bildirerek, “Ülkemiz kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması halkımızın taze, güvenilir ve kaliteli su ürünleri tüketmelerini sağlamak amacıyla bu alandaki denetimler devam edecektir” ifadelerine yer verdi.