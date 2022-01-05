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Bilecik’te Bizans ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 705 adet sikke ele geçirildi

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Bilecik’te jandarma ekiplerince Bizans ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 705 adet sikke ele geçirildi.

Bilecik’te Bizans ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 705 adet sikke ele geçirildi
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Bilecik’te jandarma ekiplerince Bizans ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 705 adet sikke ele geçirildi.

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Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 6 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler, 6 şüpheli şahsın bulunduğu araçları durdurarak, içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 705 adet sikke, 5 adet obje, 1 adet büyüteç ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler ise gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.

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