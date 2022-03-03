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Bilecik’te CHP’nin başkanlık adayı Muharrem Tüfekçioğlu oldu

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Bilecik’te, İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine vekaleten bakacak CHP adayı Muharrem Tüfekçioğlu olacak

Bilecik’te CHP’nin başkanlık adayı Muharrem Tüfekçioğlu oldu
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Bilecik’te, İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine vekaleten bakacak CHP adayı Muharrem Tüfekçioğlu olacak

Bilecik’te bugün gerçekleşen olan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili seçimi öncesi CHP’nin adayı için oylama yapıldı. İlk turda Hüseyin Yıldız 2, Melek Mızrak Subaşı 3, Soner Olgun 2 ve Muharrem Tüfekçioğlu 5 oy aldılar. Aldıkları en yüksek oylar ile ikinci turda Muharrem Tüfekçioğlu ve Melek Mızrak Subaşı yeniden yarıştı. Yapılan seçimde Muharrem Tüfekçioğlu 8, Melek Mızrak Subaşı 3 oy alırken, 1 meclis üyesi çekimser kaldı. Bu sonuçlar sonrası CHP’nin Bilecik Belediye Başkan Vekili adayı, aynı zamanda Karadenizler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu oldu.

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