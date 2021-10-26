Bilecik’te çıkan yangında kerpiç ev kullanılmaz hala geldi

Bilecik’te çıkan yangında tek katlı kerpiç ev kullanılmaz hale geldi.

Bilecik’te çıkan yangında kerpiç ev kullanılmaz hala geldi
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Bilecik’te çıkan yangında tek katlı kerpiç ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez bağlı Abadiye Köyünde, Fatma Girgin’in (72), geliniyle yaşadığı tek katlı kerpiç evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm eve sararken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede sönerken, yangında ev kullanılmaz hala geldi. Yaşanan yangında ölen veya yaralanan olmazken, Bilecik AFAD olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan Bilecik Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlarca da afet etkisi belirleme ile hasar ve zarar tespit çalışmaları yapıldı.

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