Bilecik’te Dünya Gıda Günü sebebiyle konferans düzenlendi

Bilecik’te Dünya Gıda Günü sebebiyle, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam için konferans düzenledi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlik sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinlikleri düzenlendiği belirtti. Yoldaş, "Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam için verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine dönüşümün desteklenmesine yönelik tüm paydaşlara eylem çağrısı yapılmakta, küresel farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. Dünya Gıda Gününde, dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi- tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi amaçlanmaktadır. Gıdanın öneminin her geçen gün arttığı bu günlerde dünyamız ve ülkemiz için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üretimde verimliği arttırmak, sağlıklı güvenilir gıda, sıfır atık ile israfsız tüketim için var gücümüzle durmadan çalışıyoruz. Bu düşünceler ile Dünya Gıda Gününü açlık ve yoksulluğun olmadığı, sağlıklı nesillerin yetiştiği bir dünya dileği ile kutluyor, halkımıza sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum’’ dedi.