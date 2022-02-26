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Bilecik’te ’Erişilebilirlik Logosu’ tanıtım töreni düzenlendi

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Bilecik’te ’Erişilebilirlik Logosu’ tanıtılarak, erişime açık olan kurumlara logolu flama ve ’Erişilebilirlik Belgesi’ düzenlenen törenle teslim edildi.

Bilecik’te ’Erişilebilirlik Logosu’ tanıtım töreni düzenlendi
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Bilecik’te ’Erişilebilirlik Logosu’ tanıtılarak, erişime açık olan kurumlara logolu flama ve ’Erişilebilirlik Belgesi’ düzenlenen törenle teslim edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Fatih Onat’a ’Erişilebilirlik Logolu Bayrağı’nı kurumda ziyaret ederek verdi. Türker yaptığı açıklamada, “Erişilebilirlik, herkesin istediği her hizmete her yerde, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Toplumsal yaşama dahil olabilmek için konutlardan, eğitim kurumlarına, sağlık kuruluşlarına, iş yerlerine açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma araçlarına ulaşmak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, her türlü kaynaktan yayınlanan bilgiye ulaşmak gerekir. Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için bir araç, bağımsız yaşamın temel şartıdır. Ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine hayatlarını kolaylaştıran bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansör, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar, erişilebilirlik belgesine sahip olabilmektedir” dedi.

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Öte yandan, erişilebilirlik alanında yürütülen çalışmaların, 2022 yılında da toplumsal farkındalığın artırılmasına ve alandaki çalışmaların teşvik edilmesine yönelik ivme kazanarak devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

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