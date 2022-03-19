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Bilecik’te futbol müsabakalarına kar engeli

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Bilecik’te yoğun yağan kar yağışı sonrası 1. Amatör Lig’de bazı maçlar ertelendi.

Bilecik’te futbol müsabakalarına kar engeli
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Bilecik’te yoğun yağan kar yağışı sonrası 1. Amatör Lig’de bazı maçlar ertelendi.

Bilecik 1. Amatör Lig’de bu hafta oynamasın beklenen 17’inci hafta müsabakaları yoğun kar yağışı nedeniyle iler bir tarihe ertelendi. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, yaptığı açıklamada, "Bugün oynanacak olan Bilecik Amatör Lig b grubu 17’inci hafta Kürespor-Bilecikspor, Dodurgaspor-Osmaneli Gençlerbirliği, Karaköyspor-1308 Osmaneli Belediyespor müsabakaları hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

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