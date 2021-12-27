Bilecik’te ’Gebe Okulu’nun son mezunlarına katılım belgeleri verildi

Bozüyük Devlet Hastanesi Anne Sütü Polikliniğinde ’Gebe Okulu’ anne adaylarının gebelik döneminde bilgilendirilmeleri amacıyla hizmet vermeye devam ederken, 5’inci dönem anne adaylarına katılım belgeleri verildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi’nde anne adaylarının gebelik döneminde bilgilendirilmeleri amacıyla hizmet vermeye devam eden ’Gebe Okulu’ bilgilendirme sınıfı programından mezun olan 2021 yılı 5’inci dönem anne adaylarına katılım belgeleri verildi. Anne adaylarına İdari Mali İşler Müdürü Bio. Abdurrahman Ozan, Sağlık Bakım Hiz. Müd. Yrd. Yener Karakaş, ebeler Hatice Yüksel, Merve Çakır ve Gebe Okulu Sorumlusu ebe Fatma Yılmaz tarafından katılım belgeleri verildi.

’Gebe Okulu’ 6 yıldır anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimlerine devam etmekte olduğunu anlatan Gebe Okulu Sorumlusu ebe Fatma Yılmaz, "Yılda ortalama yüz anne adayına ulaşılarak birebir danışmanlık hizmeti veriyoruz. ’Gebe Okulu’nda, doğuma ve bebeğe hazırlık eğitimleri ile anne adaylarına bilimsel ve güncel bilgiler sunuluyor. Yapılan uygulamalarla verilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor. Okulun amacı doğumla ilgili doğru ve bilinçli kararlar verilmesini sağlamak, sağlıklı, normal doğum yaptırabilmek, doğum sonrası, emzirme ve bebek bakımı konusunda bilgilendirmek ve annelerin hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemini sağlıklı, güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmak olarak belirtiliyor" dedi.

Öte yandan anne adayları verilen bu hizmetten dolayı son derece memnun olurken bu hizmetin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.