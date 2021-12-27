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Bilecik’te haftalık vaka sayısı belli oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bilecik bu hafta artış gösteren iller arasında listeye girmedi.

Bilecik’te haftalık vaka sayısı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bilecik bu hafta artış gösteren iller arasında listeye girmedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye’de, 11-17 Aralık tarihleri arasında Bilecik’te vaka sayısı her 100 bin kişide 331,94 olarak görüldü. En fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu. En az vaka görülen illerse Van, Hakkari ve Muş olarak açıklandı.

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